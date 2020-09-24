Боксер Александр Усик сыграл эпизодическую роль в новом клипе рэпера Сереги. Он там появился с чемпионским поясом, который у него отобрали.

Клип Сереги "Гуччидед" снимали в Киеве на заброшенном автобусном парке. Усику в клипе досталась эпизодическая роль – он бьет по гонгу зажженным факелом.

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При этом на Усике в клипе пояс чемпиона мира по боксу по версии WBC. В свое время боксер владел этим поясом в первом тяжелом весе. Но после перехода в тяжелый вес, этот пояс у него отобрали. Сейчас Усик является вторым в рейтинге WBC в тяжелом весе. Чемпионским поясом владеет Тайсон Фьюри.

Также в этом клипе появляется и Конор МакГрегор. Однако боец там есть только по видеосвязи в начале. Зато его близкий друг Артем Лобов снялся лично.

Смотрите клип Сереги "Гуччидед"​