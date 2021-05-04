Нечаев боролся с болезнью

О причинах смерти Нечаева не сообщается. Известно, что футболист много лет боролся с тяжелым недугом, перенес несколько серьезных операций.

Стоит внимания Привязал к телу блок и выбросил с моста: боксера Вердехо не отпустили на свободу

Прощание с футболистом состоится 6 мая возле стадиона "Черноморец" (начало в 11:00). Похороны состоятся на Втором христианском кладбище Одессы.

Что известно о Нечаеве

Футболист родился 4 августа 1950 года. Начинал играть в футбол в Одесском СКА, воспитанник РВУФК (Киев). В Черноморце выступал в 1967 – 1976, 1978, 1979 годах. За "моряков" провел 287 официальных матчей, забил 13 голов.

В составе Черноморца стал бронзовым призером чемпионата СССР 1974 года.

Также играл в командах: ЦСКА Москва (дубль), СКА Одесса, Пахтакор Ташкент, Колос Никополь.

В 1983 – 1988 годах работал в тренерском штабе одесского клуба. Тренировал клубы:

Колос (Металлург) Никополь, СК Одесса, Химик Житомир, Трансмаш (Могилев, Беларусь), Уралан (Элиста, Россия), Электрометаллург-НЗФ Никополь, Олком Мелитополь, Горизонт Никополь, Энергия Южноукраинск.

На Аллее футбольной славы возле стадиона "Черноморец" 14 сентября 2015 года была заложена именная "звезда" в честь Нечаева.



Владимир Нечаев / Фото dumskaya.net