В воскресенье, 18 декабря, из Португалии поступило известие о смерти легендарного карпатовца Ивана Гамалия. Ему было 66 лет.

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Иван Гамалий был настоящим универсалом на футбольном поле. За время своей продолжительной игровой карьеры он выступал на всех позициях от обороны до атаки.

Уроженец села Гамалеевка игра за три ведущих львовских команды: СКА, СКА Карпаты и Карпаты. В составе армейского коллектива он дважды становился бронзовым призером Первой союзной лиги в 1984 и 1985 годах.

Легенда Карпат

За львовские Карпаты Гамалий дебютировал 20 апреля 1989 года.

Игра против ленинградского Динамо была первой официальной после возрождения клуба.

В составе "зелено-белых" провел один сезон в элитном дивизионе чемпионата Украины в сезоне 1993/94.

Тогда вместе с командой пробился в полуфинал Кубка Украины. На тот момент опытному футболисту было 37 лет.

Также Гамалий защищал цвета клубов СК Луцк, дрогобычскую Галицию, чертковский Кристалл, самборский Луч. Кроме того, выступал за польские клубы Медзь и Сталь. После завершения карьеры Иван Павлович переехал в Лиссабон, где возглавлял Ассоциацию футбола украинцев в Португалии.

Редакция 24 канала искренне соболезнует семье Ивана Гамалия по поводу тяжелой потери.