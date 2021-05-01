Гол українця у Білорусі

Наприкінці першого тайму господарі відкрили рахунок. Після перерви на футбольному полі з'явився центральний нападник Славії Мозир Максим Слюсар.

Варто побачити Як український форвард забив розкішний гол зі штрафного у Білорусі: відео

Українець вийшов на 64-й хвилині та вже через 10 хвилин зрівняв цифри на табло. М'яч після подачі з флангу пролетів усіх гравців у штрафному та опинився прямо у ноги Слюсара, який чатував на дальній стійці.

Для Слюсара цей результативний постріл став вже другим поспіль у двох матчах. У минулому турі форвард реалізував пенальті. Загалом провів у футболці білоруського клубу 7 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 3 голи.

Цікаво, що Слюсар у 2015 році потрапив у число гравців, яких відрахували з Зорі U-19 за участь у договірних матчах.

Однак гол українського легіонера не дозволив гостям взяти бодай одне очко. На 85-й хвилині Кікі вирвав перемогу для Руха – 2:1. Після фіаско клуб українця з 4 пунктами посідає 13 місце.

Відео голу Слюсара у ворота Руха