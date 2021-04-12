Гості з Другої Ліги не змогли приїхати – команду нібито скосив злощасний COVID-19 – тести, подані в Українську Асоціацію футболу, виявилися позитивними.
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Епіцентр підробив результати тестів
У хмельницькому клубі стверджують, що суперник сфальсифікував тести на коронавірус та мав достатньо гравців для проведення матчу. Команда з Дунаївців нібито здала тести, які були негативними. Щоправда, коли результати надійшли у федерацію, то стали позитивними.
В УАФ вже відбулось засідання щодо цього інциденту (9 квітня), але рішення поки немає. Асоціація чекає на відповідь із установи, де проходив тестування Епіцентр. Повторне засідання відбудеться 21 квітня.