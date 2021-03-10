Скандал в українському футболі щодо суддівства може призвести до значних змін. Серед них те, що арбітрів можуть заставити пояснювати свої рішення одразу після матчу.

З відповідною ініціативою виступив футбольний клуб Рух. Сталося це після скандалу із суддівством у матчі Олімпік – Шахтар та висловлюванням після гри Владислава Гельзіна.

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Відтак Рух запропонував свої декілька ініціатив. Серед них, щоб арбітри після матчу приходили на обов'язкове флеш-інтерв'ю. Таке інтерв'ю після матчу дають тренери команд та гравці обох клубів, і воно є обов'язковим.

Дісталося від Руху і комітету арбітрів Української асоціації футболу, який очолює італієць Лучано Лучі.

"Нам не важливо якої національності буде голова комітету арбітрів Української асоціації футболу. Важливо, щоб це була висококваліфікована, авторитетна людина, як у футбольному середовищі, так і в суддівському корпусі. Дуже важливо, щоб ця людина працювала в Україні щодня в режимі онлайн, фізично перебував на своєму робочому місці, а не дистанційно, хто знає де", – йдеться в заяві клубу.

Щодо Лучано Лучі, то в клубі відзначили, що скандали з арбітражем в Україні лише зростають. Натомість на міжнародній арені українські арбітри майже не працюють.

"Також у нас складається враження, що у Лучано Лучі є свої улюблені арбітри, які мають особливий статус і його прихильність. Зараз створюється враження, що в комітеті арбітрів УАФ – тотальна диктатура. Видається, що всі рішення щодо призначення на матчі, відбору та оцінки дій рефері авторитарно узурпувала одна людина, або нам свідомо створюють видимість, що цими питаннями відає саме ця людина. Не виключено для того, щоб прикрити чиїсь вушка", – підсумували у клубі.