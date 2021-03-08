Українська тенісистка Леся Цуренко зачохлила ракетку в першому колі престижного турніру WTA в Дубаї. Цуренко поступилася представниці Румунії Сорані-Міхаелі Кирсті.

Сорана-Міхаела Кирстя – Леся Цуренко 2:0 (6:4, 6:4)

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Поєдинок 1/32 фіналу муж 30-річною румункою та на рік старшою Цуренко тривав 1 годину та 23 хвилини. Кирстя здобула перемогу за два сети.

У стартовому геймі Цуренко вдалося зробити брейк, однак у наступному ж геймі українка програла свою подачу.

Румунка оформила другий брейк у 6 геймі та повела 5:3. Цуренко зуміла відігратися, однак програла сет на власній подачі.

Другий сет розвивався за схожим сценарієм. Тенісистки обмінялися брейками на старті партії.

Кирстя знову вела 5:3, але не змогла подати на матч. На жаль, Цуренко вдруге не захистила свою подачу у вирішальному геймі та програла поєдинок.

На турнірі в Дубаї також зіграють українки Катаріна Завацька та Еліна Світоліна. Призовий фонд турніру в Дубаї складає 1, 835,490 доларів.