Український тенісист Сергій Стаховський з перемоги стартував на турнірі ATP у Мельбурні (Австралія). В 1/32 фіналу Стаховський зупинив опір росіянина Романа Сафіулліна.

Джерело: 24 канал

Роман Сафіуллін – Сергій Стаховський 1:2 (7:6, 4:6, 3:6)

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У першому сеті тенісисти впевнено захищали свої подачі, тому доля партії вирішувалася на тай-брейку. Там фортуна була на стороні росіянина (7:5).

На старті другого сету тенісисти обмінялися брейками, після чого двічі впевнено захистили свої подачі. Вдруге у партії Стаховський та Сафіуллін обмінялися брейками у 7 та 8 геймах. Здавалося, що справа знову йде до тай-брейку.

Однак у 10-у геймі 35-річний Стаховський таки вирвав перемогу в партії та зрівняв рахунок.

У вирішальному сеті українець зробив брейк у 4-у геймі. Росіянин був близьким, щоб відновити паритет у 7-у геймі, але Стаховський відстояв подачу. У підсумку українець вирвав перемогу – 3:6.

В 1/16 фіналу суперником Стаховського стане 23-річний американець Райлі Опелка.