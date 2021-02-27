У ніч на 27 лютого в США відбулося 9 матчів регулярного чемпіонату НБА. Детройт з українцем Святославом Михайлюком програв Сакраменто.

Детройт – Сакраменто 107:110 (25:35, 27:20, 28:20, 27:35)

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Українець провів на майданчику 19 хвилин, набрав шість очок і реалізував один з трьох дальніх кидків. Святослав не допоміг "поршням" обіграти Сакраменто, який до цієї зустрічі програв дев'ять попередніх матчів поспіль.

У 32 матчах нинішнього сезону Михайлюк в середньому приносив Детройту 6,6 очка за матч.

Детройт залишається на останньому місці Східної конференції. В ніч на 1 березня Пістонз приймуть Нью-Йорк Нікс.

Детройт – Сакраменто відеоогляд