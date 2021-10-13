14 октября, когда в Украине и отмечается День защитников и защитниц, Рулав Одд сыграет матч регулярного чемпионата против Краматорска.

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Руководство хоккейной команды из Харькова обратилось к УХЛ с просьбой разрешить сыграть этот матч в камуфляжной форме. Кроме того, на форме будут присутствовать и шевроны – с одной стороны Вооруженных Сил Украины, а с другой – ГСЧС.

После матча джерси с автографами хоккеистов выставят на аукцион. А все вырученные от продажи деньги будут переданы Военно-медицинскому клиническому центру Северного региона в Харькове.

Хоккеисты Рулав Одд сыграют в камуфляжных джерси с шевронами ВСУ и ГСЧС / Иллюстрация ХК Рулав Одд

Стоит отметить, что в составе Рулав Одд выступают сразу восемь россиян, чьи войска ведут войну на Донбассе против Украины.