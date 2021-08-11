Украинские синхронистки вернулись в Харьков с олимпийскими медалями: фото, видео

Украинские спортсмены возвращаются домой после завершения Олимпиады-2020. В Харькове 10 августа встретили команду пловчих, которые завоевали "бронзу" в артистическом плавании.

Шестеро синхронисток завоевали третье место в командных соревнованиях. Кроме того, дуэт Анастасии Савчук и Марты Федины завоевал первую в истории украинского спорта олимпийскую медаль в синхронном плавании.

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Украинских синхронисток встретили в Харькове

Спортсменок торжественно встречали у бассейна, где они тренировались и готовились к Олимпийским играм-2020. Поздравить медалисток с победой собрались сотни людей – родные, друзья, тренеры. Также пришли юные пловчихи, которые тренируются вместе с бронзовыми чемпионками.

Первой в Харьков прибыла одна из тренеров сборной Украины по синхронному плаванию Светлана Саидова. Ее встретили громкими аплодисментами и криками "Браво".



Бронзовая медаль украинских синхронисток / Фото Анны Черненко для 24 канала

Украину в олимпийских соревнованиях по артистическому плаванию представляли:

Марина Алексеева,

Вадислава Алексеева,

Марта Федина,

Екатерина Резник,

Анастасия Савчук,

Алина Шинкаренко,

Ксения Сидоренко,

Елизавета Яхно.

Мама Ксении Сидоренко рассказала, что ее дочь 27 лет занимается синхронным плаванием. "Она пришла практически совсем ребенком, когда еще даже дуэты не попадали на Олимпийские игры. Нужно быть влюбленным в этот вид спорта, ведь он очень сложный", – подчеркнула она.

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Завоеванные бронзовые медали являются историческими для Украины. Тренеры отметили, что наша сборная выступала даже на уровне "серебра", по крайней мере по сложности. И надеются, что следующий чемпионат мира и Олимпиада пройдут также на высоком уровне.

Сейчас спортсменки хотят отдохнуть после Токио. И уже потом начнут усиленно тренироваться к новым соревнованиям.



Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото Анны Черненко для 24 канала

В Харькове встретили украинских синхронисток из Токио: видео