Зинченко забил первый гол в ворота шведов: реакция украинцев – эмоциональные видео

Лидер украинской сборной Александр Зинченко забил первый гол в поединке со шведами в 1/8 финала на Евро-2020. Случилось это на 27-й минуте матча.

Болельщики не сдерживают эмоции и бурно реагируют на такой ход событий. Чтобы поддержать сборную они собрались не только на стадионе в Глазго, где проходит матч, но и в фан-зонах по всей Украине.

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Киев

После того как Зинченко пробил гол, фан-зона в Киеве взорвалась эмоциями. Украинцы понимают, если удастся победить шведов, сборной открыт путь в четвертьфинал Евро-2020.

Что происходило в фан-зонах Киева после гола Зинченко: смотрите видео​

Львов

Не сдерживает радостных возгласов и толпа во Львове. Болельщики во весь голос скандируют "Украина, Украина" в честь лидера национальной сборной, который открыл счет в матче против шведов.

Реакция львовян на гол Зинчеко: смотрите видео 24 канала (Софии Кулай)

Одесса

Не менее эмоций и у одесских болельшиков. Они собрались в фан-зоне возле стадиона "Черноморец", что в парке Шевченко. Поддержать сборную туда вечером 29 июня пришли десятки людей.

Что известно о матче Украина – Швеция

Матч стартовал на стадионе в Глазго в 22:00 по Киеву. Уже известно, что победитель поединка встретится в четвертьфинале с Англией – произойдет это 3 июля в Риме.

Заявка сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин. Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко. Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков.

Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков. Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

На Евро-2012 украинская футбольная сборная уже играла со шведской. Тогда удалось победить со счетом 2:1, дубль оформил Андрей Шевченко, который теперь тренирует спортсменов.