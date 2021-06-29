Зинченко забил первый гол в ворота шведов: реакция украинцев – эмоциональные видео
Источник:24 канал
Лидер украинской сборной Александр Зинченко забил первый гол в поединке со шведами в 1/8 финала на Евро-2020. Случилось это на 27-й минуте матча.
Болельщики не сдерживают эмоции и бурно реагируют на такой ход событий. Чтобы поддержать сборную они собрались не только на стадионе в Глазго, где проходит матч, но и в фан-зонах по всей Украине.
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Киев
После того как Зинченко пробил гол, фан-зона в Киеве взорвалась эмоциями. Украинцы понимают, если удастся победить шведов, сборной открыт путь в четвертьфинал Евро-2020.
Что происходило в фан-зонах Киева после гола Зинченко: смотрите видео
Львов
Не сдерживает радостных возгласов и толпа во Львове. Болельщики во весь голос скандируют "Украина, Украина" в честь лидера национальной сборной, который открыл счет в матче против шведов.
Реакция львовян на гол Зинчеко: смотрите видео 24 канала (Софии Кулай)
Одесса
Не менее эмоций и у одесских болельшиков. Они собрались в фан-зоне возле стадиона "Черноморец", что в парке Шевченко. Поддержать сборную туда вечером 29 июня пришли десятки людей.
Что известно о матче Украина – Швеция
Матч стартовал на стадионе в Глазго в 22:00 по Киеву. Уже известно, что победитель поединка встретится в четвертьфинале с Англией – произойдет это 3 июля в Риме.
Заявка сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
- Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков.
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.
На Евро-2012 украинская футбольная сборная уже играла со шведской. Тогда удалось победить со счетом 2:1, дубль оформил Андрей Шевченко, который теперь тренирует спортсменов.