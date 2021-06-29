Болельщики не сдерживают эмоции и бурно реагируют на такой ход событий. Чтобы поддержать сборную они собрались не только на стадионе в Глазго, где проходит матч, но и в фан-зонах по всей Украине.

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Киев

После того как Зинченко пробил гол, фан-зона в Киеве взорвалась эмоциями. Украинцы понимают, если удастся победить шведов, сборной открыт путь в четвертьфинал Евро-2020.

Что происходило в фан-зонах Киева после гола Зинченко: смотрите видео​

Львов

Не сдерживает радостных возгласов и толпа во Львове. Болельщики во весь голос скандируют "Украина, Украина" в честь лидера национальной сборной, который открыл счет в матче против шведов.

Реакция львовян на гол Зинчеко: смотрите видео 24 канала (Софии Кулай)

Одесса

Не меньше и одесских болельщиков. Они собрались в фан-зоне возле стадиона "Черноморец", что в парке Шевченко. Поддержать сборную туда вечером 29 июня пришли десятки людей.

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