Украинцы заполонили фан-зоны перед решающим матчем сборной на Евро: яркие фото
Источник:24 канал
Подопечные Андрея Шевченко сборная Швеции начали матч за выход в четвертьфинал на Евро-2020. Болельщики пришли поддержать наших футболистов в разных городах Украины.
Люди приходят на открытые площадки с друзьями, родными. В фан-зонах царит невероятная атмосфера – десятки людей своими сердцами сейчас в далеком шотландском Глазго, где проходит игра.
Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Киев
В фан-зоне на Спортивной площади в Киеве болельщики начали сходиться около 20:00, за 2 часа до начала матча. Транслировать матч будут на огромных экранах торгового центра Gulliver.
Украинские болельщики в Киеве / Фото "Информатор"
Украинцы на фан-зоне в столице / Фото "Сегодня"
Львов
Поддержать украинскую сборную и посмотреть матч Евро-2020 львовяне могут в 3 фан-зонах: перед ЛНУ имени Франко, на улице Джерельной, а также на стадионе "Украина".
Болельщики на стадионе "Украина": смотрите видео 24 канала (Игоря Кобрина)
Львовяне пришли поддержать сборную / Фото 24 канала (Алины Олиховской, Софии Кулай)
Харьков
Соорудили фан-зону и на площади Свободы в Харькове, свою работу она начала в 17:00. Организаторы разместили там бесплатные спортивные аттракционы, для горожан проводили квесты и игровые конкурсы.
Фан-зона для фанатов футбола в Харькове / Фото с телеграм-канала "ВЕХА (Харьков)"
Украина против Швеции: что известно
- Матч между украинской и шведской сборными стартовал в 22:00 по Киеву – на стадионе в шотландском Глазго.
- Украинцы и шведы уже играли в одной группе на Евро-2012. Тогда наша команда выиграла благодаря дублю Шевченко.
- Победитель сегодняшнего поединка сыграет в четвертьфинале с Англией. Матч состоится 3 июля в Риме.