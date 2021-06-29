Украинцы заполонили фан-зоны перед решающим матчем сборной на Евро: яркие фото

Подопечные Андрея Шевченко сборная Швеции начали матч за выход в четвертьфинал на Евро-2020. Болельщики пришли поддержать наших футболистов в разных городах Украины.

Люди приходят на открытые площадки с друзьями, родными. В фан-зонах царит невероятная атмосфера – десятки людей своими сердцами сейчас в далеком шотландском Глазго, где проходит игра.

Украина – Швеция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Киев

В фан-зоне на Спортивной площади в Киеве болельщики начали сходиться около 20:00, за 2 часа до начала матча. Транслировать матч будут на огромных экранах торгового центра Gulliver.

Украинские болельщики в Киеве / Фото "Информатор"

Украинцы на фан-зоне в столице / Фото "Сегодня"

Львов

Поддержать украинскую сборную и посмотреть матч Евро-2020 львовяне могут в 3 фан-зонах: перед ЛНУ имени Франко, на улице Джерельной, а также на стадионе "Украина".

Болельщики на стадионе "Украина": смотрите видео 24 канала (Игоря Кобрина)

Львовяне пришли поддержать сборную / Фото 24 канала (Алины Олиховской, Софии Кулай)

Харьков

Соорудили фан-зону и на площади Свободы в Харькове, свою работу она начала в 17:00. Организаторы разместили там бесплатные спортивные аттракционы, для горожан проводили квесты и игровые конкурсы.



Фан-зона для фанатов футбола в Харькове / Фото с телеграм-канала "ВЕХА (Харьков)"

Украина против Швеции: что известно