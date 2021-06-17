Украина победила Северную Македонию в "валидольном" матче с двумя не забитыми пенальти: видео

Сборная Украины 17 июня во втором туре Евро-2020 сыграла против Северной Македонии. Команда Андрея Шевченко праздновала дебютную победу на турнире со счетом 2:1.

Украина- – Северная Македония 2:1

Голы: Ярмоленко, 29, Яремчук, 33 – Алиоски, 57

Нереализованный пенальти: Алиоски, 56 (Северная Македония)

К слову Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Обе команды потерпели поражения в стартовых встречах Евро-2020. Сборная Украины противостояла лидеру группы команде С Нидерландам и едва не отобрала очки у "оранжевых". Уступая со счетом 0:2 во втором тайме, подопечные Андрея Шевченко проявили характер и сравняли результат. К сожалению, последнее слово осталось за голландцами, которые вырвали победу.

Северная Македония в 1-м туре встречалась с Австрией и потерпела поражение со счетом 1:3. Несмотря на статус андердога, "львы" оказали достойное сопротивление соперникам: австрийцы только в конце встречи сумели дожать македонцев.

Огненное начало украинцев

Сборная Украины очень живо начала матч. На 8-й минуте Малиновский пробил от правого угла штрафной, и Димитровски в падении перевел мяч на угловой. За мгновение Яремчук вышел один на один с голкипером, избежав офсайда, но не смог пробить. Защитник выбил в подкате мяч.

Македония сумела ответить лишь на 17-й минуте. Эльмаз за метр до угла вратарской Бущана не попал по мячу. Круглый стукнулся об опорную ногу и прошмыгнул рядом с ближней штангой.

На 29-й минуте Украина открыла счет во встрече. После навеса с углового Караваев пяткой сбросил мяч на дальнюю штангу, и Ярмоленко переправил футбольный снаряд в ворота.

Видео гола Ярмоленко

За 4 минуты подопечные Шевченко удвоили преимущество. Ярмоленко сделал передачу в правый угол штрафной на ход Яремчуку. Форвард вышел один на один с Димитровски и точно пробил в ближний угол.

Видео гола Яремчука

В конце первого тайма Пандев отправил мяч в наши ворота, но сделал это из офсайда.

Второй тайм

После перерыва Малиновский зарядил в дальнюю девятку со штрафного, причем мяч на при стандарте располагался на дальней кромке поля.

На 57-й минуте Северная Македония отыграла один мяч. Сперва Бущан перевел в перекладину роскошный выстрел Трайковски, Караваев проиграл подбор во вратарском и зарядил в ногу Пандева. Пенальти в ворота Украины.

Бущан отразил удар Алиоски с 11-тиметровой отметки, но тот же Алиоски добил сферу в ворота. 2:1.

Видео гола Алиоски

Бущан на 68-й минуте стал настоящим спасителем команды. Голкипер вытащил из угла ворот мощный удар от соперника.

Через 5 минут Малиновский прекрасным пасом в штрафную создал момент для Цыганкова, но тот, оказавшись перед голкипером, пробил мимо ворот.

На 83-й минуте аргентинский рефери назначил пенальти в ворота Северной Македонии. Принять это решение ему помог ВАР, он просмотрел момент, который произошел несколькими минутами ранее.

К 11-метровой отметке подошел Руслан Малиновский, который и заработал пенальти. Однако ему не удалось переиграть голкипера соперников – тот парировал удар лидера украинской сборной.

В конце встречи северомакедонцы попытались пойти на финальный штурм ворот Бущана. Однако, их попытки не достигли успеха – свисток арбитра зафиксировал победу сборной Украины со счетом 2:1.