10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги наций между сборными Украины и Германии, а уже 13 октября на той же арене и в том же турнире сборная Украины встретится с национальной командой Испании.

На матч Лиги наций Украина – Германия начали продажу билетов, сообщает сайт УАФ. Билеты стоят от 150 до 1000 грн. Купить их можно только онлайн на сайте ticketsbox.com.

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Так же будут реализовывать билеты на матч Украина – Испания. Цены – те же. Оба матча пройдут на НСК "Олимпийский". Арену можно заполнить на 30% – на 21 тысячу зрителей.

Матчи сборной Украины в октябре

7 октября сборная Украины в гостях проведет товарищеский матч против сборной Франции.

10 октября украинцам предстоит сыграть в Лиге наций против Германии, а 13 октября – против Испании. Обе встречи пройдут на "Олимпийском" в Киеве.

Помочь сборной Украины как минимум в матче с Францией не смогут сразу 12 игроков, которые в начале были вызваны в расположение сборной. Александр Зинченко, Сергей Кривцов, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Виталий Буяльский и Владислав Супряга получили травмы, а еще шесть украинских игроков из "Шахтера" отправились на самоизоляцию из-за двух положительных тестов на коронавирус в клубе.