Главный тренер сборной Украины выставил боевой состав на матч 3-го тура Лиги Наций против Германии. Коваленко, который вернулся в сборную, сыграет с первых минут.

В этом матче так и не смогут сыграть футболисты донецкого "Шахтера". Все из-за обнаруженного коронавируса у двух игроков команды – вратаря Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко, УАФ.

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Стартовый состав Украины

Не помогут сборной и голкиперы Панькив и Лунин, которые уже покинули расположение команды. Вне заявки остались Роман Безус и Валерий Бондарь.

На поле НСК "Олимпийский" украинские футболисты выйдут в желтой футболке, а соперники сыграют в белых футболках. Отметим, что поддержка пиопичним Шевченко является гарантированной. Все билеты, которые можно было купить – проданы (около 21 тисяч).

В центре обороны компании Ильи Забарному составит номинальный левый защитник и одноклубник в "Динамо" Виталий Миколенко. Слева в защите сыграет Эдуард Соболь.

Коваленко, который пополнил расположение сборной Украины, выйдет на матч против "немецкой машины" с первых минут. А вот Марлос остался на скамейке запасных.

Стартовый состав сборной Украины: 1. Бущан, 21. Караваев, 4. Забарный, 16. Миколенко, 2. Соболь, 5. Сидорчук, 8. Малиновский, 20. Коваленко, 7. Ярмоленко, 15. Цыганков, 9. Яремчук.

Запасные: 12. Шевченко, 23. Резник, 6. Чеберко, 3. Пластун, 14. Харатин, 13. Конопля, 18. Михайличенко, 19. Макаренко, 10. Шапаренко, Марлос, 17. Шепелев, 22. Зубков.