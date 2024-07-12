Едва не выиграл Золотой мяч: легенда Реала и Интера обвиняется в торговле наркотиками

Известный воспитанник Аякса присоединился к строительной компании со скандальной репутацией. Сам же экс-игрок сборной Нидерландов опровергает любые обвинения.

Известный экс-игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер оказался в скандальной ситуации. Голландец завершил карьеру в 2019 году, после чего занялся бизнесом.

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Нечистые дела Снейдера

Снейдер стал акционером крупной строительной компании. Впрочем, оказалось, что она обвиняется в отмывании средств в крупных масштабах. Речь о миллионах евро.

Фирму обвинили в сотрудничестве с преступной группировкой из Австралии, которая занималась торговлей наркотических средств. Уэсли фигурирует в материалах следствия, как один из обвиняемых.

Сам же экс-игрок уверяет, что не имеет никакого отношения к распространению наркотиков и не знает о компании из Австралии. При этом голландец пожаловался на то, что не смог вернуть инвестиции в строительную фирму.

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Карьера Уэсли Снейдера

За свою карьеру Снейдер поиграл за Аякс, Реал, Интер, Галатасарай, Ниццу и Аль-Гарафу. На его счету 20 титулов, в том числе победа с Интером в Лиге чемпионов. В 2010 году нидерландец стал четвертым в голосовании за Золотой мяч.

Также хавбек выигрывал чемпионства в Нидерландах, Испании, Италии и Турции. Кроме этого, Уэсли сыграл 134 матча и забил 31 гол за сборную Нидерландов, став с ней серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.