Ряд футболистов "Руха" сдал положительный тест на COVID-19. Ожидается официальное заявление руководства клуба.

Как сообщает сайт львовян, COVID-19 был обнаружен у четырех членов клуба по результатам проведенного ПЦР-тестирования.

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Кто заболел COVID-19

"Рух" заявляет, что вирус был обнаружен у двух защитников, полузащитника и одного работника клуба.

Еще несколько футболистов "желто-черных" – под подозрением.

"Рух" пишет, что сообщил об этом медико-спортивному комитету Украинской Ассоциации футбола (УАФ), а также проинформировал Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Клуб обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги "Рух" – "Агробизнес" на более поздний срок.

Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Отметим, что возобновление сезона в Первой лиге запланировано на 24 июня.

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"Рух" – второй клуб со Львова, где вспыхнул COVID-19

Перед рестартом УПЛ COVID-19 обнаружили у футболистов львовских "Карпат". Вирус был обнаружен во время подготовки к матчу чемпионата Украины против "Мариуполя".

Из-за заражения игроков "Карпат" игра не состоялась 31 мая.

1 июня "Карпаты" прошли повторное тестирование, в результате которого меньше половины тестов дали положительные результаты. Всего тест сдали 65 человек.

16 июня в "Карпатах" закончился 15-дневный карантин. В течение этого периода "львы" не могли проводить командные тренировки.

Восемь футболистов и пятеро работников "Карпат" все еще имеют признаки COVID-19 и продолжают оставаться изолированными.

"Карпаты", которые пропустили 3 тура, вернутся на футбольное поле 21 июня. Львовяне в Луцке сыграют домашний матч с "Олимпиком".