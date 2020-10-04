У двух игроков донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко и Андрея Пятова – обнаружили коронавирус. Инфекция также у еще двух работников клуба.

Инфекцию у Степаненко и Пятова обнаружили после матча с "Десной", который состоялся в воскресенье. Игроки сдали тесты накануне отправления в расположение сборной Украины, сообщили в "Шахтере".

"Шахтер" в полном составе идет на самоизоляцию по предписанию санитарного врача. В понедельник, 5 октября, и четверг, 8 октября, все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", – говорится в сообщении клуба.

Стоит отметить, что Пятов отыграл весь матч против "Десны". Степаненко вышел на замену во втором тайме.

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Оба игрока были вызваны в сборную Украины на матчи против Франции, Германии и Испании, которые запланированы на 7, 10 и 13 октября. Кроме них, в вызов получили еще семь игроков – Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес. Команда в понедельник, 5 октября, должна была отправиться во Францию, где и готовилась бы к матчу против французов.