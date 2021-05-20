Севідов тепер має намір звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.
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Коментувати власне кажучи нічого. Звичайно, я буду звертатися до Спортивного суду Лозанни, щоб скасувати це рішення. Рішення, яке ні на що не натягнеш. Є розуміння, як мені діяти далі. Порушені всі регламентні норми. Свавілля, інакше це рішення не назвеш,
– сказав він.
"Не хочу виправдовуватися, але нехай наберуться сміливості і прямо скажуть і покажуть хоч один матч, в якому був замішаний Севідов. Це жорстке рішення, несправедливе, адже немає ніяких доказів, все тільки на припущеннях і чутках "там почули", "там сказали", – заявив Севідов.
Що відомо про відсторонення Севідова
- Севідов у 2020 році звинувачувався УАФ в організації договірних матчів і навіть був дискваліфікований, але подав апеляцію. Останнім місцем роботи для фахівця була Верея з Болгарії, яку він покинув в березні 2019 року. За кордоном він також тренував Зімбру з Кишинева.
- В Україні працював з донецьким Металургом, Геліосом, Кримтеплицею, Говерлою, Карпатами, Металістом і ФК Маріуполь. За кар'єру двічі приводив свої клуби до перемог у Першій лізі, а також брав "бронзу" чемпіонату України в 2003 році.
- Останні два місяці він займав посаду тренера консультанта у ФК Минай, який вилетів з УПЛ.