Севідов тепер має намір звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Дивіться також Відомого українського тренера Севідова довічно усунули від футболу

Коментувати власне кажучи нічого. Звичайно, я буду звертатися до Спортивного суду Лозанни, щоб скасувати це рішення. Рішення, яке ні на що не натягнеш. Є розуміння, як мені діяти далі. Порушені всі регламентні норми. Свавілля, інакше це рішення не назвеш,

– сказав він.

"Не хочу виправдовуватися, але нехай наберуться сміливості і прямо скажуть і покажуть хоч один матч, в якому був замішаний Севідов. Це жорстке рішення, несправедливе, адже немає ніяких доказів, все тільки на припущеннях і чутках "там почули", "там сказали", – заявив Севідов.

Що відомо про відсторонення Севідова