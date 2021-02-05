Півзахисник Мар'ян Швед прокоментував свій трансфер з Карпат у Селтік. Футболіст шкодує, що зробив такий вибір та називає його неправильним.

Мар'ян Швед підписав контракт з Селтіком у 2018 році, але не зумів закріпитись у головній команді. Як зізнається сам півзахисник, він незадоволений своїм вибором.

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Відверте зізнання Шведа

Водночас з Селтіком у Мар'яна була пропозиція від Гента. Бельгійці пропонували карпатівцю більш вигідні умови контракту, ніж давав шотландський клуб.

Озираючись назад, можливо, це був неправильний вибір. Якби я знав те, що знаю зараз, то обрав би бельгійську лігу і підписався б за Генк. Селтік? Я не хочу говорити про Селтік. Зараз я в Мехелені, мені добре тут. Подивимося, що буде далі,

– заявив Швед.

Мар'ян також поділився своїм майбутнім у Мехелені, він не виключає, що залишиться у команді: "Чи хочу я залишитися в Мехелені? Зараз мені вже важко відповісти на це питання. Я хотів би бути тут, хочу допомогти клубу підійматися вгору в таблиці, але поки занадто рано говорити про повноцінний трансфер. Якщо клуби домовляться, то я безумовно хочу поговорити з Мехеленом".

До слова. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Шведа у 650 тисяч євро. Контракт з Селтіком у гравця розрахований до кінця червня 2021 року. У цьому сезоні за Мехелен Мар'ян провів 12 матчів, у яких забив 4 голи та віддав одну гольову передачу.

Скромний клуб з Бельгії готовий викупити контракт українського футболіста. Про це заявив сам головний наставник Мехелена Воутер Вранкен, який розкритикував Шведа за бляклу роботу у клубі. Після таких слів у свою сторону Мар'ян повністю розкрився на полі. Спершу гравець відзначився дублем та асистом у матчі проти Ваасланд-Беверена (2:3)

А вже за декілька днів зафеєрив у кубковому протистоянні з РВД Моленбеком. Українець подвоїв перевагу своєї команди, встановивши остаточний рахунок у зустрічі 2:0. Сам Швед взяв всю провину на себе після провального старту у бельгійському клубі.