Українські клуби готуються до старту другої частини сезону. Під час зимової перерви майже кожна з команд здійснила трансфери. Хтось – позбутися баласту, інші – підсилити проблемні позиції. Не обійшлося і без гучних трансферів.

Динамо

Кияни вирішили не робити жодних трансферів взимку. Не те, що Динамо не потребувало підсилення, але головний тренер Мірча Луческу вирішив не підписувати новачків. Єдині винятки – повернення з оренди Сідклея. А також Кадірі, від якого вирішили відмовитися в російському клубі.

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Та й покинув команду лише один гравець – Георгій Цітаїшвілі відправився в оренду у Ворсклу, де йому обіцяли більше ігрової практики.

Прийшли: Сідклей, Мохаммед Кадірі

Пішли: Георгій Цітаішвілі

Шахтар

Донецька команді пішла за шляхом Динамо (або ж кияни повторили те, що вирішив зробити Шахтар). І не підписали жодного нового гравця. Лише Михайла Мудрика повернули з оренди з Десни.

А от втрат було більше. Перша і головна – те, що Віктор Коваленко перебрався в Аталанту. Міг зробити це влітку безплатно, але сторони таки домовилися про трансфер взимку. Хоча сума компенсації була доволі мізерною.

Прийшли: Михайло Мудрик

Пішли: Віктор Коваленко, Андрій Борячук, В'ячеслав Чурко, Богдан Бутко

Десна

Чернігівська команда вирішила таки підсилитися. Але з гравців, які прийшли до команди, таким поки можна вважати лише Безбородька. Натомість команду покинули Мудрик та Хльобас. Також пішли Старенький та Западня. І саме глибини складу може не вистарчити команді в боротьбі за бронзу.

Взимку до них приєднався і Вакула з Шахтаря. Але за два тижні "сіверяни" вирішили розірвати з ним угоду та повернути до Шахтаря. А вже після цього гравець потрапив у неприємну ситуацію, влаштувавши ДТП у Маріуполі. І навряд чи буде після цього він виступати за однойменний клуб.

Прийшли: Костянтин Діма, Богдан Білошевський, Денис Безбородько

Пішли: Михайло Мудрик, Сергій Старенький, Дмитро Хльобас, Артур Западня

Зоря

Саме луганський клуб здійснив найбільш гучний трансфер УПЛ взимку. Команда заплатила 365 тисяч доларів за нападника Захеді Шахаба. Хоча влітку він міг перейти безплатно.

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Загалом трансфер Шахаба став головним трансферним серіалом УПЛ. Адже гравець підписав попередній контракт із Зорею, після чого був відправлений у дубль Олімпіка. Та все ж сторонам вдалося домовитися про перехід.

Заплатити луганці й за перехід Хланя з Карпат. За 17-літнього юнака заплатити 2 мільйони гривень. А також повернули з оренди Ємця, який повинен закрити проблемну позицію лівого захисника.

З втрат відзначимо те, що Махарадзе безплатно покинув команду та приєднався до Дніпро-1. А також те, що команді вдалося дещо розчистити зарплатну відомість.

Прийшли: Захеді Шахаб, Владислав Ємець, Максим Хлань

Пішли: Михайло Перович, Заурі Махарадзе, Ігор Чайковський, Максим Гречкін

Ворскла

Полтавська команда мало не найактивніше провела трансферне вікно. При чому всі переходи були здійснені ще до початку зимових зборів, відтак всі новачки вже займалися з командою.

Відзначимо оренду вінгера Цітаішвілі. А також те, що Луїзао, який вже виступав за полтавчан, став повноцінним гравцем команди. І перехід гравця збірної Люксембургу Тілля.

Прийшли: Луїзао, Олів'є Тілль, Георгій Цітаішвілі, Амількара Коджові

Пішли: Іван Пешич, Денис Васін, Володимир Баєнко, Микита Татарков, Євген Опанасенко

Колос

Точкове підсилення зробив і Колос. Вони взяли Чурка з Шахтаря, а також підписали Хльобаса, що доволі добре, зважаючи на скандал з Євгеном Селезньовим.

Правда втратили Ємця, тому на його позицію взяли гравця збірної білорусі Золотова.

Прийшли: В'ячеслав Чурко, Дмитро Хльобас, Ніколай Золотов, Альваро Нгамба

Пішли: Максим Максименко, Владислав Ємець, Антон Яшков

Олімпік

Чимало новачків опинилося і в Олімпіку. Але важливішим є те, що команда чимало гравців і відпустила. Важкою втратою може стати трансфер Шахаба.

Прийшли: Теллес Бренер, Тадеус Нгенг, Богдан Векляк, Владислав Хамелюк

Пішли: Захеді Шахаб, Павло Ксьонз, Кирило Кириленко, Дмитро Гришко, Різван Аблітаров, Андрій Кравчук

Олександрія

Команда підписала лише одного нового гравця – Калюжного. Натомість Дришлюк та Семенов повернулися з оренди. Без підсилення команда навряд чи буде здатна боротися за високі місця в турнірній таблиці. Зважаючи, що й пішли ті гравці, які якщо і не були основними, то завжди могли підсилити гру команди.

Прийшли: Кирило Дришлюк, Дмитро Семенов, Іван Калюжний

Пішли: Максим Задерака, Денис Безбородько, Олексій Довгий, Василь Грицук

Маріуполь

Азовська команда взимку не здивувала. Всі новачки – із Шахтаря. Правда двоє з них не в оренду перейшли, а на повноцінний контракт.

Прийшли: Данило Сагуткін, Кирило Меліченко, Олександр Драмбаєв, Марк Мампассі

Пішли: Артем Поспєлов, В'ячеслав Велєв

Інгулець

Новачок УПЛ і надалі розраховує лише на тих гравців, хто виступав за них в Першій лізі. Єдине підсилення – оренда Васіна.

Прийшли: Денис Васін

Пішли: Дмитро Фатєєв

Минай

Закарпатська команда готова посперечатися з Ворсклою щодо найкраще проведеного трансферного вікна. Чого лише коштує резонансне повернення Мілевського в УПЛ. Що з того буде – невдовзі побачимо.

Прийшли: Артем Мілевський, Орест Панчишин, Данило Карась, Олександр Петрусенко, Максим Куліш, Олексій Ковтун, Одуеньї Угочукву

Пішли: Олександр Глагола, Максим Лопирьонок, Олег Голодюк, Артур Карноза, Олег Допілка, Едгар Руіз Капаррос, Кирило Меліченко

Рух

Львівська команда вирішила обмежитися лише декількома трансферами. Правда Борячук, який прийшов в оренду, не допоможе в перших матчах через апендицит. Як і Сігурдссон, який теж травмований.

Але перехід колишнього гравця збірної Ісландії, який забивав Англії на Євро-2016 – таки гучний трансфер. Головне, щоб це не був пустий звук для медійності.

Щодо втрат, то відзначимо, що команда позбувається гравців, які ще нещодавно були основними. Але, зважаючи на позицію команди в турнірній таблиці, тренерський штаб вирішив зайнятися перебудовою.

Прийшли: Андрій Борячук, Роман Карасюк, Рагнар Сігурдссон

Пішли: Олександр Ільющенков, Іван Брікнер, Іван Калюжний, Ігор Дуць, Володимир Заставний, Вадим Парамонов, Олег Синиця

Львів

"Містяни" пішли в чергову перебудову. Команду покинули Клименчук, Кравчук та Айнсалу, які до цього були чи не основними гравцями. І це не зможе не відбитися на грі команди.

Відзначимо також повернення з оренд бразильців Ренана та Алваро. Останній покинув Львів після скандалу з головним тренером. Також з підписань варто відзначити Довгого та Брікнера.

Прийшли: Ренан, Алваро, Олексій Довгий, Олександр Ільющенков, Іван Брікнер, Іван Лобай, Дмитро Семенів

Пішли: Феліпе, Педро Вітор, Єгор Клименчук, Макс Челіч, Юрій Кравчук, Ігор Кошман, Герман Пеньков, Мікель Айнсалу

Дніпро-1

Дніпро-1 вирішив зробити ставку на іноземців – три з чотирьох новачків команди саме легіонери. Так ще й з Біллом вийшла прикра ситуація, адже він не зміг відправитися до Туреччини на збір, тому готувався в Україні.

Натомість команду покинув Сергій Кравченко. Лідер команди перебрався до одеського Чорноморця.

Прийшли: Білл, Вагнер, Заурі Махарадзе, Маріо Чуже

Пішли: Максим Лопирьонок, Сергій Кравченко