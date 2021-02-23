Товарищеский матч Украина – Бахрейн могут провести в Харькове
Товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Бахрейна может состояться в Харькове. И городе начинают готовиться к этой игре.
Источник:Харьковская ОГА
В рамках подготовки Евро-2020 сборная Украины проведет три товарищеских матча. Первый из них – 23 мая против Бахрейна. Скорее всего, этот матч состоится в Харькове на ОСК "Металлист".
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На следующий день после матча, 24 мая, именно Харьков примет очередной Конгресс Украинской ассоциации футбола. Соответствующее решение было принято на заседании Исполнительного комитета УАФ.
"Также в ходе заседания исполкома УАФ было принято предварительное решение о проведении в Харькове 23 мая товарищеского матча Украина – Бахрейн", – говорится в сообщении на сайте Харьковской ОГА.
Стоит добавить, что о проведении матча Украина – Бахрейн именно в Харькове сообщается только на сайте Харьковской ОГА. Зато на сайте УАФ о месте проведения этого матча ничего не указано.
Отметим, что в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграет еще два матча: 3 июня против Северной Ирландии, а 7 июня – против Кипра.
Уже после товарищеских матчей сборная Украины стартует на Евро-2020. В первом матче 13 июня наша команда сыграет против Нидерландов. 17 июня украинцы сыграют против Северной Македонии. А 21 июня – против Австрии. В зависимости от результатов этих матчей определится, продолжит ли сборная Украины выступления на Евро-2020.
Пока же известно место проведения первых домашних матчей сборной Украины. 28 марта Украина сыграет дома против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Оба матча состоятся в рамках квалификации ЧМ-2022 и состоятся во Львове.
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