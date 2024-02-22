Ради домашнего Евро-2024: Кроос объявил о возвращении в сборную Германии

22 февраля 2024, 15:44
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Источник:

инстаграм Тони Крооса

В четверг, 22 февраля, поступила радостная весть для всех поклонников сборной Германии по футболу. Национальная команда получила потовое усиление перед домашним Евро-2024.

34-летний полузащитник мадридского Реала Тони Кроос объявил о возвращении в ряды сборной Германии. Опытный футболист совершил камбэк ради игр на домашнем чемпионате Европы-2024, который начнется 14 июня.

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Радостную весть футболист объявил через свои соцсети.

 

 

Автор: Софія Кулай