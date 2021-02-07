Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу з футболу. Ним став мексиканський УАНЛ Тігрес, який обіграв бразильський Палмейрас.

УАНЛ Тігрес – Палмейрас 1:0

Гол: Жиньяк, 54 (пен)

Єдиний гол у матчі було забито у другому таймі. І з пенальті. Відзначився французький нападник Андре-П'єр Жиньяк. Він ще у першому таймі мав декілька нагод відзначитися, але не зумів переграти воротаря.

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Палмейрас згодом зрівняв рахунок, але гол не зарахували через офсайд. А момент за участі Луїса Адріано, що свого часу виступав за Шахтар, так і не став голом через блокування захисників.

Вже у компенсований арбітром час у штрафному Тігреса відбулося падіння. Але суддя проігнорував цей епізод.

Тож УАНЛ Тігрес виходить у фінал Клубного чемпіонату світу. Він зіграє з переможцем пари Баварія – Аль-Ахлі, які між собою зіграють 8 лютого. Фінал запланований на 11 лютого.

Щодо Палмейраса, то команді зіграє у матчі за третє місце з командою, яка поступиться у другому півфіналі.

Додамо, що визначилася і команда, яка посіла п'яте місце. Катарський Аль-Духаїль пееміг Ульсан Хюндай з Південної Кореї з рахунком 3:1. Відзначимо, що за Аль-Духаїль виступає бразильський півзахисник Дуду, який свого часу грав у київському Динамо. А до катарського клубу перебрався з Палмейраса.