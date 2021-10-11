Так, как болеют во Львове, не болеют нигде, – нападающий сборной Украины Яремчук

Свой следующий матч в отборе чемпионата мира-2022 сборная Украины сыграет во Львове. "Сине-желтые" примут Боснию и Герцеговину на "Арене Львов".

"Счастлив приехать во Львов, невероятные ощущения"

25-летний нападающий сборной Украины Роман Яремчук пообщался с журналистами на предматчевой пресс-конференции. Форвард отметил особую атмосферу на матчах во Львове.

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Сам Яремчук родом из города Льва, поэтому сыграет при поддержке родных болельщиков. Роман отметил, что счастлив приехать в родной город, его переполняют невероятные ощущения.

Футболист Бенфики выделил поддержку львовян. Нападающий признался, что так, как болеют во Львове, не болеют нигде.

Счастлив приехать во Львов. Невероятные ощущения. Воспоминания самые лучшие, потому что последний матч был историческим для нас. И мой дебютный мяч, и все прекрасно. Ажиотаж чувствуется. Ответственность перед болельщиками. Как болеют во Львове... Поверьте мне, нигде так не болеют. Поэтому очень большая ответственность,

– ответил Яремчук.

Напомним, что город Льва является удачливым для украинцев. Еще ни разу "сине-желтые" не проигрывали на "Арене Львов".

После матча с Финляндией, в котором украинцы праздновали победу (1:2), Яремчук назвал главного героя поединка. По его мнению, им стал тренер "сине-желтых" Александр Петраков. Это была первая победа наставника во главе главной команды Украины.

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цвайера на "Арене Львов" прозвучит в 21:45.