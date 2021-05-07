Виліт з топ-5

Білоруська тенісистка вийшла у фінал турніру у Мадриді, де зіграє проти першої ракетки світу Ешлі Барті. Завдяки такому успіху Аріна Соболенко зробить значний стрибок у рейтингу WTA.

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Спортсменка підійметься на 5 місце із 7-ї сходинки. Натомість вона опустить Еліну Світоліну на 6-й рядок. Навіть у разі програшу Соболенко у фінальній зустрічі з австралійкою різниця між п'ятою та шостою позиціями складе всього 10 очок. Таке відставання українка може легко скоротити.

Світоліна вдруге вилетить з п'ятірки найкращих тенісисток. 14 вересня 2020 року Еліна лише тиждень пробула поза топ-5 рейтингу WTA.

Ще до оновлення рейтингу різниця між очками Світоліної та Соболенко складає 630 пунктів.

Українка вже прибула у Рому разом із своїм нареченим французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Цікаво, що ця позиція стане найкращим результатом Аріни у кар'єрі. Раніше тенісистка з Білорусі вище 7 місця не підіймалась. Якщо Соболенко вдасться стрибнути вище своєї голови та переграти Барті, то білоруська тенісистка стане 4-ю ракеткою світу. Вона випередить Софію Кенін.