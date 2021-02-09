Перша ракетка України Еліна Світоліна 9 лютого стартувала на Australian Open матчем проти Маріє Боузкової. Українка з труднощами вийшла у наступне коло змагань.

Тенісистки провели на корті 2 години та 1 хвилину. Двох сетів вистачило Світоліній, щоб стати єдиною серед українців, хто зумів пройти перше коло в одиночному розряді. Днем раніше Відкритий чемпіонат Австралії покинули Марта Костюк та Сергія Стаховський.

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Маріє Боузкова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна) 0:2 (3:6, 6:7)

Вже у стартовому матчі жереб звів Еліну з серйозною суперницею. Ключовим став третій гейм, коли українська тенісистка легко повела у рахунку та скористалась помилками Боузокової, взявши навіть один гейм на її подачі. Але не можна сказати, що Боузкова зовсім не завдала проблем суперниці з України у першому сеті. Чешка класно виходила до сітки та активно діяла на прийомі на другій подачі.

Карантин теж значно вплинув на гру Світоліної, яка у тій зустрічі допускала багато подарунків для Маріє, яка теж відповіла українці тією ж монетою. Світоліній вдалося захистити всі свої подачі та стартова партія була виграна з четвертого сетболу – 3:6.

А от у другій партії розпочались справжні каруселі. Тенісисти на старті взяли гейми з брейками та йшла нога у ногу – 4:4. Восьмий гейм взагалі можна записувати у тенісні довідки, як один із найкращих у історії. Тенісисти протягом 11 хвилин ніяк не могли залишити затяжний гейм за собою. Світоліна не реалізувала чотири геймболи та двічі відігравала брейки Боузкової. Еліна на "зубах" просто вирвала важливий гейм для себе.

Вже у наступному геймі Маріє показала, що не збирається так просто здаватись. Вона з двома брейками вийшла вперед у рахунку у сеті. У десятому геймі Світоліна була змушена ще і відігравати сетбол, який Боузкова заробила в розіграші аж з 28 ударів. П'ята ракетка світу з України таки змогла перевести гру у тай-брейк, де обидві тенісистки витратили всі сили. Але стійкішою виявилась Світоліна, яка довела гру до перемоги – 6:7.

До слова. Протягом матчу Боузкова виконала на один ейс більше, ніж Світоліна (4 проти 3). Віннерсів у чешки більше – 28 проти 27. А от за подвійними помилками переважає Еліна 2 проти 1. Щодо брейків. то українці вдалось відіграти 5 із 6 можливих. У показнику очків на другій подачі повна перевага була у чешки – 48% проти 12% у Світоліної.