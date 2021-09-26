Супербой Усика не показал ни один украинский канал: украинцы в соцсетях возмущаются

Бой Александра Усика и Энтони Джошуа, который состоялся в ночь на 26 сентября, не транслировал ни один украинский телеканал. Украинцы могли смотреть трансляцию только на платном сервисе Megogo, но перед началом поединка в его работе произошел сбой.

Украинцы в соцсетях выражают свое возмущение из-за того, что они фактически не смогли увидеть этот поединок. Кроме того, появляются различные версии того, почему так произошло.

Обратите внимание "Новый король и кандидат в КГГА": как соцсети отреагировали на победу Усика над Джошуа

Это может быть "привет" Кличко

Одной из причин отсутствия трансляции поединка может быть конфликт мэра Киева Виталия Кличко с Офисом Президента. Такую позицию высказал журналист Сергей Руденко. Ведь Александр Усик с 2013 года работает с промоушен-компанией K2 Promotions, которая принадлежит братьям Кличко.

Частные телеканалы могли не покупать права на трансляцию поединка из-за того, что это является коммерчески невыгодным. Однако бой Усика и Джошуа не показали даже на государственном канале "Общественное".

Есть все основания полагать, что бойкот по украинским каналам боя Усик – Джошуа – это не глупое и позорное недоразумение, а спланированная акция, цель которой – "передать привет" мэру столицы,

– заявил Руденко.

Журналист предположил, что такую акцию могло спланировать Госкомтелерадио под руководством Офиса Президента.

Шквал критики претерпел сообщение президента

После завершения поединка президент Владимир Зеленский поздравил Александра Усика с победой и отметил, что "все мы не спали, все болели". Именно это и возмутило часть пользователей соцсетей. Они засыпали президента вопросом о том, где он смотрел бой.

Комментаторы даже писали о том, что Владимир Зеленский смотрел трансляцию на российском телеканале "Рен-ТВ".











Комментарии под сообщением Зеленского / скриншоты

Также пользователи соцсетей отмечают, что причиной отсутствия трансляции в Украине могла стать политическая позиция боксера, который заявлял ранее, что Крым является "Божьим". Кроме того, Александр Усик известный сторонник УПЦ МП. Даже перед боем в Лондоне он посетил храм этой церкви.

Бой Усика против Джошуа: главное