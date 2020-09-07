Студенты Олимпийского колледжа в Киеве объявили забастовку: требуют отставки Шкарлета и Гутцайта
Студенты и преподаватели Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве объявили бессрочную забастовку. Они требуют отменить решение о присоединении их учебного заведения к Национальному университету физического воспитания и спорта.
Решение о присоединении Олимпийского колледжа к Национальному университету физического воспитания и спорта принял Кабинет Министров Украины своим распоряжением 2 сентября 2020 года.
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В Олимпийском колледже считают это попыткой рейдерского захвата территории и зданий учебного заведения. Ведь сам колледж размещен на 16 гектарах возле станции метро "Лесная" в Киеве. Здесь размещены легкоатлетический манеж, футбольный, гимнастический и два фехтовальных зала, пять футбольных полей, бассейн, стадионы, общежития. Поэтому в будущем эту территорию могут отдать под коммерческую застройку. Поэтому там решили объявить забастовку.
В колледже считают, что за этим решением стоит ректор НУФВиС Евгений Имас. Он пытался присоединить Олимпийский колледж к своему университету еще в 2013 году при министре образования Дмитрии Табачнике. Но воплотить это в жизнь помешала Революция достоинства. Однако когда главой Министерства образования и науки стал Дмитрий Шкарлет, это решение удалось принять.
Кроме того, причастным к "рейдерскому захвату колледжа" является и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, убеждены в Олимпийском колледже.
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В колледже указывают на нарушение законодательства, которое совершили в Кабмине, присоединив колледж к НУФВиС. Среди них и то, что согласие на присоединение колледжа к другим учебным заведениям должна предоставить конференция трудового коллектива Олимпийского колледжа. Она с 2017 года заявляет о нецелесообразности такого присоединения.
Кроме того, в 2018 году КМУ принял решение о передаче колледжа из государственной собственности в коммунальную собственность города. И Киевсовет согласовал это.
Поэтому работники и студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве выразили ряд требований:
- отменить решение Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного путем присоединения к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины;
- уволить с должности врио министра образования и науки Сергея Шкарлета;
- уволить с должности министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.
Кроме того, они обратились к студентам других учебных заведений тоже объявить забастовку с требованием увольнения Шкарлета.