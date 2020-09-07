Студенты и преподаватели Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве объявили бессрочную забастовку. Они требуют отменить решение о присоединении их учебного заведения к Национальному университету физического воспитания и спорта.

Решение о присоединении Олимпийского колледжа к Национальному университету физического воспитания и спорта принял Кабинет Министров Украины своим распоряжением 2 сентября 2020 года.

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В Олимпийском колледже считают это попыткой рейдерского захвата территории и зданий учебного заведения. Ведь сам колледж размещен на 16 гектарах возле станции метро "Лесная" в Киеве. Здесь размещены легкоатлетический манеж, футбольный, гимнастический и два фехтовальных зала, пять футбольных полей, бассейн, стадионы, общежития. Поэтому в будущем эту территорию могут отдать под коммерческую застройку. Поэтому там решили объявить забастовку.

В колледже считают, что за этим решением стоит ректор НУФВиС Евгений Имас. Он пытался присоединить Олимпийский колледж к своему университету еще в 2013 году при министре образования Дмитрии Табачнике. Но воплотить это в жизнь помешала Революция достоинства. Однако когда главой Министерства образования и науки стал Дмитрий Шкарлет, это решение удалось принять.

Кроме того, причастным к "рейдерскому захвату колледжа" является и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, убеждены в Олимпийском колледже.

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Стоит напомнить, что в мае 2020 года один из преподавателей Олимпийского колледжа – борец вольного стиля Богдан Грицай – опубликовал видео 2018 года. На нем якобы была попытка рейдерского захвата территории учебного заведения. На этом видео присутствует и Вадим Гутцайт. Он тогда работал в КГГА начальником управления молодежи и спорта (впоследствии оно стало департаментом).

В колледже указывают на нарушение законодательства, которое совершили в Кабмине, присоединив колледж к НУФВиС. Среди них и то, что согласие на присоединение колледжа к другим учебным заведениям должна предоставить конференция трудового коллектива Олимпийского колледжа. Она с 2017 года заявляет о нецелесообразности такого присоединения.

Кроме того, в 2018 году КМУ принял решение о передаче колледжа из государственной собственности в коммунальную собственность города. И Киевсовет согласовал это.

Поэтому работники и студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного в Киеве выразили ряд требований:

отменить решение Кабмина о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного путем присоединения к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины;

уволить с должности врио министра образования и науки Сергея Шкарлета;

уволить с должности министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

Кроме того, они обратились к студентам других учебных заведений тоже объявить забастовку с требованием увольнения Шкарлета.