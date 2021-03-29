Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко відновився після травми. І розпочав тренування в загальній групі "гірників".

Степаненко у понеділок, 29 березня, провів повне тренування в загальній групі Шахтаря. Тож тренерський штаб зможе розраховувати на нього в найближчому матчі.

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Хоча саме тренування було дещо спрощено. Адже чимало футболістів роз'їхалися по своїх збірних, тож у сесії взяли участь 12 польових гравців та три воротарі. Після 15-хвилинної розминки футболісти стільки ж часу приділили триманню м’яча, потім поділилися на 3 команди по 4 особи й пограли в тенісбол, а завершили двосторонкою на пів поля.

Степаненко пропустив майже місяць через травму. Востаннє він виходив на поле ще 21 лютого в матчі проти Руху.

Після цього Шахтар провів 8 матчів без Степаненка, у яких п'ять разів зазнав поразки:

"гірники" програли Зорі та Львову в матчах чемпіонату України;

поступилися Агробізнесу в додатковий час та вилетіли з Кубка України на стадії чвертьфіналу;

двічі програли італійській Ромі в 1/8 фіналу Ліги Європи та вилетіли з турніру.

Окрім того, через ушкодження Степаненко не отримав виклик до табору національної збірної України на березневі матчі. У першому з цих матчів збірна України зіграла на виїзді внічию зі збірною Франції 1:1. З таким же рахунком закінчився і матч проти збірної Фінляндії вдома.