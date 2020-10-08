Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко сдал положительный тест на коронавирус. После этого игрока отправили на самоизоляцию.

О своем самочувствии Тарас Степаненко рассказал в комментарии сайту "Шахтера". По его словам, у него нет никаких признаков или симптомов. Однако он вынужден ждать результатов повторного тестирования.

"Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и различные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, поэтому можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня", – рассказал Тарас Степаненко.

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Кроме того, по указанию врачей игрок постоянно меряет температуру и отслеживает все свои симптомы.

Коронавирус у Тараса Степаненко: главное