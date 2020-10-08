Степаненко рассказал о своей самоизоляции после положительного теста на коронавирус
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко сдал положительный тест на коронавирус. После этого игрока отправили на самоизоляцию.
О своем самочувствии Тарас Степаненко рассказал в комментарии сайту "Шахтера". По его словам, у него нет никаких признаков или симптомов. Однако он вынужден ждать результатов повторного тестирования.
"Благодаря семье я как на курорте. Меня, можно сказать, закрыли в гостевой комнате. Питание как в санатории: завтрак, обед, ужин и различные полдники. Как говорится, все включено. Живем в лесу, поэтому можно подышать свежим воздухом. А так, не забываю поддерживать форму, занимаюсь по программе, подготовленной для меня", – рассказал Тарас Степаненко.
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Кроме того, по указанию врачей игрок постоянно меряет температуру и отслеживает все свои симптомы.
Коронавирус у Тараса Степаненко: главное
- У Тараса Степаненко и Андрея Пятова в воскресенье, 4 октября, оказались положительные тесты на коронавирус. После этого всех игроков и тренерский штаб "Шахтера" отправили на самоизоляцию.
- Из-за этого украинские игроки "Шахтера", получившие вызов в национальную сборную Украины, не смогли прибыть во Францию на матч.
- Сборная Украины сыграла против Франции, и потерпела рекордное поражение 7: 1.
- В четверг, 8 октября, игроки "Шахтера" провели еще одно тестирование на коронавирус. Их результаты будут известны в пятницу.
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