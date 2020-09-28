Стенка на стенку: матч "Одессы" и "Тернополя" завершился массовой дракой – видео
В понедельник, 28 сентября, товарищеский матч между "Одессой" и "Тернополем" завершился массовой дракой.
Началось все с того, что центровой "Тернополя" Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове защитника "Одессы" Юрия Кондракова. Об этом пишет Basket.com.ua.
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Вступился за партнера по команде американский новичок одесситов Баден Джаксом. Возникшая потасовка с Сандулом переросла в большую драку.
К драке подключились игроки обеих команд. Драку не удавалось угомонить почти две минуты. В итоге матч так и не доиграли, зафиксировав счет 66:64 в пользу "Тернополя".
Видео драки в матче Одесса – Тернополь
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