В понедельник, 28 сентября, товарищеский матч между "Одессой" и "Тернополем" завершился массовой дракой.

Началось все с того, что центровой "Тернополя" Максим Сандул в борьбе за подбор ударил по голове защитника "Одессы" Юрия Кондракова. Об этом пишет Basket.com.ua.

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Вступился за партнера по команде американский новичок одесситов Баден Джаксом. Возникшая потасовка с Сандулом переросла в большую драку.

К драке подключились игроки обеих команд. Драку не удавалось угомонить почти две минуты. В итоге матч так и не доиграли, зафиксировав счет 66:64 в пользу "Тернополя".

Видео драки в матче Одесса – Тернополь