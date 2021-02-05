Стадион "Металлург" в Кривом Роге снесли: летом арену посетил Зеленский
В Кривом Роге снесли стадион "Металлург", который проходит реконструкцию. Демонтаж Арены начался 20 января 2021 года.
Источник:Фейсбук Тараса Стретович
Спортивный директор футбольного клуба Кривбасс Тарас Стретович опубликовал фотографии снесенного стадиона.
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"Был стадион – и нет теперь "Металлурга". А окна и фасад все же жалко", – написал Стретович.
Что известно о реконструкции "Металлурга"
Реконструкцию стадиона в Кривом Роге поручил провести Президент Украинки Владимир Зеленский. Президент посетил стадион в августе 2020 года.
На реконструкцию спортивного комплекса "Металлург" в Кривом Роге выделили 150 миллионов гривен.
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По информации СМИ, Зеленский поручил подготовить Кривой Рог к финалу Кубка Украины по футболу-2022.
Также планируется, что стадион "Металлург" будет соответствовать нормам УЕФА. Тогда на нем сможет сыграть сборная Украины по футболу.
В рамках реконструкции стадиона количество мест сократится с 30 тысяч до 16 750.
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