В Кривом Роге снесли стадион "Металлург", который проходит реконструкцию. Демонтаж Арены начался 20 января 2021 года.

Спортивный директор футбольного клуба Кривбасс Тарас Стретович опубликовал фотографии снесенного стадиона.

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"Был стадион – и нет теперь "Металлурга". А окна и фасад все же жалко", – написал Стретович.

Что известно о реконструкции "Металлурга"

Реконструкцию стадиона в Кривом Роге поручил провести Президент Украинки Владимир Зеленский. Президент посетил стадион в августе 2020 года.

На реконструкцию спортивного комплекса "Металлург" в Кривом Роге выделили 150 миллионов гривен.

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По информации СМИ, Зеленский поручил подготовить Кривой Рог к финалу Кубка Украины по футболу-2022.

Также планируется, что стадион "Металлург" будет соответствовать нормам УЕФА. Тогда на нем сможет сыграть сборная Украины по футболу.

В рамках реконструкции стадиона количество мест сократится с 30 тысяч до 16 750.