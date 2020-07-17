Американская компания Allrise Capital Inc официально стала новым владельцем стадиона "Черноморец" в Одессе. Сделку купли-продажи стадиона официально подписали.

Компания Allrise Capital Inc выиграла аукцион по покупке стадиона еще 22 мая. Однако из-за судебных тяжб, подписать соглашение о покупке смогла лишь 16 июля. Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Почему стадион "Черноморец" продали на аукционе

Стадион "Черноморец" в Одессе продали только с 21-й попытки. И продали его только за 193,8 миллиона гривен. При этом на первые аукционы Фонд гарантирования вкладов выставлял цену в 1,14 миллиарда гривен.

Общая площадь выставленной недвижимости – более 80 тысяч квадратных метров. Туда, кроме самого стадиона, также входят гостиница с подземным паркингом, бизнес-центр, рестораны, фитнес-зал, музей и клубный магазин.

Напомним, стадион "Черноморец" в Одессе выставили на продажу за долги "Имэксбанка". Стадион стал собственностью банковского учреждения в 2017 году. Он выступал единственным обеспечением по 41 кредитному договору на сумму 8,3 миллиарда гривен. За этими договорами владелец банка нардеп Леонид Климов вывел через подконтрольные ему фирмы средства банка и высоколиквидные залоги.

Как считают в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, незадолго до этого стадион был необоснованно переоценен, что позволило увеличить его залоговую стоимость до 7,8 миллиарда гривен. Скорее всего, предполагают в Фонде, это было сделано с целью усложнения процедуры взыскания залогового имущества.

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Именно на погашение задолженностей банка перед кредиторами и государством и будут направлены деньги, которые получили от продажи стадиона.

Что известно о компании Allrise Capital Inc

Компания Allrise Capital Inc, которая приобрела стадион, была основана лишь в 2016 году. Ее место регистрации – город Ирвайн, США.

Компания занимается инвестиционной деятельностью, в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается Владимир Евсеев.

Что будет со стадионом и футбольным клубом "Черноморец"

В компании пока не объяснили, что они планируют делать со стадионом. Можно предположить, что его превратят в казино. Ведь содержать такое сооружение довольно затратно. Ежемесячный платеж за коммунальные услуги и налоги составляют около 3 миллионов гривен. Еще 600 тысяч гривен – зарплата работников стадиона.

Не до конца ясна и ситуация с футбольным клубом. Пока "Черноморец" выступает на этом стадионе. Но продолжит ли он там выступление и в дальнейшем – трудно сказать. Ведь одно проведение матча здесь обойдется минимум в 200 тысяч гривен.

И уже после того, как состоялся аукцион по продаже стадиона, Игорь Перун, который назвал себя представителем интересов американской компании, заявил, что Allrise Capital Inc рассматривает и возможность купить и сам футбольный клуб.

Еще одним покупателем клуба и стадиона выступал владелец донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин. Он заявил, что готов перевести свою команду в Одессу и официально объединить два клуба. И будет выступать команда на стадионе "Черноморец".