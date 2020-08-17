Одесский стадион "Черноморец" сменил владельца. Им теперь владеет зарегистрированная в США компания Allrise Capital. Представители собственника рассказали, что будет со стадионом и будет ли выступать на нем футбольный клуб "Черноморец".

Стадион "Черноморец" на аукционе продали в мае 2020 года за 193,8 миллиона гривен. Продать его с аукциона удалось лишь с 21-й попытки, а в первый раз само сооружение оценили в 1,14 миллиарда гривен. Общая площадь выставленной недвижимости – более 80 тысяч квадратных метров. Туда, кроме самого стадиона, также входят отель с подземным паркингом, бизнес-центр, рестораны, фитнес-зал, музей и клубный магазин.

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Российский владелец

Победителем стала зарегистрированная в США компания Allrise Capital. Она была основана только в 2016 году. Ее место регистрации – город Ирвайн. Компания занимается "инвестиционной деятельностью", в ней работает до 10 сотрудников. Генеральный директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик. 100% акций компании принадлежат Владимиру Евсееву. Он живет и работает в США после эмиграции из РФ, пишет "Экономическая правда".

Как на себя будет зарабатывать стадион

В компании убеждают, что стадион останется именно как спортивный объект.

"Такие спортивные объекты зарабатывают от проведения матчей, продажи билетов, аренды помещений, культурных и развлекательных событий. Стадион также будет участвовать в социальных проектах Одессы и Украины", – заявили представители компании.

И отрицают, что его могут переделать под казино после легализации игорного бизнеса в Украине.

"Казино и игорный бизнес? Скорее всего, этого не будет – мы всегда учитываем социальную составляющую своей деятельности и как наш бизнес влияет на жизнь людей", – убеждают в компании.

Будет ли "Черноморец" выступать на этом стадионе

В компании заявили, что они ведут переговоры с руководством футбольного клуба "Черноморец" о продолжении выступлений на этом стадионе. Пока они продолжаются.

Хотя сама компания не прочь получить и футбольный клуб. В таком случае они пообещали на начальной стадии инвестировать в клуб около 10 миллионов долларов. А впоследствии увеличить инвестиции.