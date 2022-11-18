Каждая сборная на чемпионате мира в заявку может внести до 26 футболистов. Хотя еще на предыдущем турнире их было всего 23. Портал Transfermarkt составит суммарную стоимость этих игроков в заявке, сформировав рейтинг самых дорогих сборных ЧМ-2022.

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Общая стоимость всех игроков, отправившихся на чемпионате мира в Катаре, составляет 12,36 миллиарда евро. Самой дорогой сборной стала Англия, чьих игроков оценили в 1,26 миллиарда евро. Самым дорогим англичанином стал Фил Фоден – 110 миллионов евро.

Стоит отметить, что на втором месте в сборной Англии – Джуд Беллингем с ценником в 100 миллионов евро. В то же время портал CIES Football Observatory считает именно его самым дорогим игроком ЧМ-2022 и стоит он 202 миллиона евро.

Второе место удерживает сборная Бразилии, чей состав оценили в 1,14 миллиарда евро. Самым же дорогим игроком "селесао" является Винисиус Джуниор – 120 миллионов евро.

Сборная Франции замыкает список команд-миллиардеров – 1,03 миллиарда евро. Но именно здесь выступает самый дорогой игрок чемпионата мира – Килиан Мбаппе оценен в 160 миллионов евро.

Найболее дешевой командой ЧМ-2022 стали хозяева турнира – все 26 игроков сборной Катара вместе стоят 14,9 миллиона евро. При этом более четверти этой суммы – цена на Акрама Афифа, который оценен в 4 миллиона евро. Например, самый дешевый игрок сборной Англии Киран Триппье стоит 13 миллионов евро. А вот следующий в списке Джордан Хендерсон стоит уже дороже, чем вся сборная Катара – 15 миллионов евро.