Учредителями Суперлиги стали 12 клубов. Шесть из них представляли АПЛ Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм и Арсенал. Еще по три клуба были из Испании (Реал, Барселона и Атлетико) и Италии (Ювентус, Милан и Интер). И именно английские клубы первыми покинули Суперлигу под давлением УЕФА и местной футбольной власти.

Примечательно Суперлига: станет ли закрытый элитный турнир причиной для упадка футбола в Европе

Украинские футбольные клубы вряд ли входили в список претендентов на попадание в Суперлигу. Но львовские Карпаты, которые выступают во Второй лиге, сразу заявили, что не будут участвовать в этом турнире. И назвали его аферой.

Хоккейный клуб Сокол хоть и не играет в футбол, но выступил против, чтобы он превращался в soccer, и тоже отказался от участия в Суперилиге.

А вот херсонский Кристалл – наоборот, готов был присоединиться к турниру.

Отказались от участия в Суперлиге и немецкие Бавария и Боруссия.

Многие в этом "футбольном перевороте" увидели аналогии с путчем 1991 года, который устроили в СССР.

А полузащитник Фенербахче Месут Озил напомнил, что в мире существует только одна суперлига – турецкая.

Два дня шла ожесточенная борьба. А закончилась она тем, что шесть английских клубов объявили, что они выходят из организации турнира.

Впоследствии об отказе объявили и Атлетико, Интер и Милан. Поэтому пока остались Реал, Ювентус и Барселона. Хотя руководство Суперлиги уже объявило о приостановке турнира. Но от своей идеи не отказалось.