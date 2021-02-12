В общежитии Харьковского республиканского лицея-интерната спортивного профиля умерла 16-летняя призер Украины по толканию ядра.

Об этом заявил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в области Сергей Чиж на брифинге. Он отметил, что, по заключению экспертов, смерть девочки наступила в результате отравления неуточненным веществом.

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Версии гибели 16-летней девушки

"Фактически, следствие установило и внесло уголовное производство, что это был несчастный случай", – сказал Чиж, добавив, что гибель девушки все равно расследуют как умышленное убийство, потому что речь идет о несовершеннолетней.

Дополнительно открыто производство по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего). В рамках расследования предоставят оценку действиям должностных лиц лицея, воспитателей.

"Что к этому привело, что спортивный лицей, спортсменка, а занималась таким необычным для нас вообще хобби", – сказал Чиж.

Он уточнил, что неизвестное вещество, которое привело к смерти, девочка вдохнула. "После экспертизы мы поймем, был ли это клей, или другое химическое соединение, которое повлияло на легкие", – сказал Чиж.

Что известно о погибшей

По данным полиции, погибшая не была харьковчанкой, она вместе с матерью прибыла в Харьков из другой области. Жила несовершеннолетняя в общежитии. Была призером Украины по толканию ядра.