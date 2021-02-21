Збірна Норвегії подала протест від імені Тар'єя Бьо через ситуацію, яка виникла з українцем Артемом Примою на другій стрільбі в мас-старті на чемпіонаті світу в Поклюці.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра говорив, що на другому вогневому рубежі норвежець посів місце Прими.

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Скандал Тар'єя Бьо та Артема Прими

Артем Прима розповів, що коли він підходив до установки, норвежець став прямо перед ним, але відразу ж вибачився і пішов.

Тренер збірної Норвегії Егіль Крістіансен прокоментував ситуацію зі свого боку.

"Йому не дали нормально стріляти лежачи. Українець відібрав собі 7-й килимок, який повинен бути у Тар'єя. Тар'єй прийшов реально першим, але йому довелося піти в сторону і повернутися на 12 установку. Він на цьому втратив 10-12 секунд", – сказав Крістіансен.

Тар'єй Бьо розповів, що його і Артема Приму викликали до суддів, щоб вони виклали свою точку зору:

"Це трохи дивно. У мене була висока швидкість на трасі. Я попрямував до 7-ї установки, яка, я впевнений, була моєю. Потім ми підійшли до стрільби, я і українець. Раптом я бачу, що ми обидва заходимо на один килимок! Замість того, щоб лежати на одному килимку, сперечатися і битися, я подумав: добре, я зроблю розворот і знайду вільний килимок", – прокоментував норвежець.

Крім часу, який він витратив на переміщення, Тар'єй Бе також допустив промах. В результаті норвежець втратив багато часу на цьому вогневому рубежі.

Важливо! Після гонки протест було розглянуто, але Тар'єй Бьо не отримав знижку за часом, як того вимагала збірна Норвегії.

Прима фінішував на 21-й позиції, Тар'єй Бьо – на 6-й.