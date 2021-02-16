Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні 16 лютого розглядав справу щодо технічної поразки збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії, який не відбувся.

Український журналіст Ігор Циганик повідомив, що 16 лютого не стане відомим рішення CAS по матчу Швейцарія – Україна.

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16 лютого відбулося тільки слухання сторін. Остаточне рішення озвучать через декілька тижнів – близько трьох.

У Швейцарії немає ажіотажу навколо справи

Журналіст швейцарського видання Tages-Anzeiger Томас Шіффрль у коментарі "Футбол NEWS" заявив, що у Швейцарії немає ажіотажу щодо цієї справи.

"У Швейцарії немає ажіотажу навколо цієї справи. Мені здається, що 99,9% навіть не знають, що відбудеться це засідання", – сказав журналіст.

Він розповів, що швейцарську сторону представив Роберт Брайт – генеральний секретар Асоціації футболу.

На думку журналіста, Україна не зможе виграти справу у CAS.

Хочу вибачитися, але я буду дуже здивований, якщо рішення про технічну поразку України буде скасовано,

– сказав Шіффрль.

Водночас спортивний юрист Євген Пронін вважає, що Україна має шанси на перемогу в суді.

"З правової точки зору, я бачу в України шанси більше ніж 50 на 50. Але ми вже бачили, що в спортивні речі часто втручалася політика, зовнішній вплив. Навряд чи це такого типу справа, що потрібно втручатися в неї політично. Україна має більше шансів виграти, ніж програти", – сказав юрист в коментарі "Футбол NEWS".

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