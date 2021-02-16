Що ви знаєте про Лігу чемпіонів: Тест до старту плей-офф турніру
Ліга чемпіонів сезону-2020/2021 відновиться 16-го лютого матчами плей-офф раунду. У перших поєдинках вболівальників чекає запекла битва ПСЖ та Барселони і зустріч Лейпцига з Ліверпулем.
Источник:24 канал
На жаль, пандемія коронавірусу досі не дозволяє вболівальникам повернутися на футбольні стадіони. Більше того, не всі клуби можуть проводити домашні матчі через нові штами коронавірусу.
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Світлом у кінці тунелю може стати вакцинація, яка триває у більшості країн Європи. Відтак, існує надія, що фінальний матч Ліги чемпіонів у Стамбулі (Туреччина) таки відбудеться з глядачами.
Перед стартом плей-офф раунду редакція Спорт 24 пропонує освіжити свої знання про Лігу чемпіонів та пройти тест. Бажаємо успіхів!
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