Пятая удачная защита

Бой состоялся сразу после поединка между Хорхе Масвидалем и Камару Усманом, в котором победу праздновал последний. Шевченко же вышла в октагон, чтобы в пятый раз защитить чемпионский титул.

Как это было Усман защитил титул чемпиона, отправив Масвидаля в глубокий нокаут: видео

Уже с первых секунд Шевченко показала, кто главная фаворитка этого противостояния. Валентина взяла инициативу в свои руки благодаря успешным тейкдаунам и ударам сверху в партере.

Во втором раунде бой продолжился по идентичному сценарию. Боец из Кыргызстана после очередных тейкдаунов нанесла несколько мощных, а главное точных ударов в голову соперницы. Судья через несколько секунд после таких комбинаций остановил драку и не дал добить бразильянку.

Шевченко одержала победу техническим нокаутом и пятый раз подряд удачно защитила титул, которым когда-то тоже владела Андраде.

Видео нокаута