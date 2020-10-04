Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Десны" Коноплю
Защитник Юхим Конопля получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. Игрок "Десны" будет готовиться к матчам против Франции, Германии и Испании.
Юхим Конопля перед тем был вызван в молодежную сборную Украины. Однако главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко решил дать шанс молодому игроку проявить себя на уровне главной команды.
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Национальная сборная Украины соберется в понедельник, 5 октября, в Киеве. И сразу вылетит во Францию, где будет готовиться к товарищескому матчу против местной сборной 7 октября.
После матча команда отправится в Украину, где продолжит подготовку к двум матчам в рамках Лиги наций – против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).
Кто еще получил вызов в сборную Украины
- Юхим Конопля будет не единственным новичком команды на этом сборе. Перед тем были названы имена 28 футболистов, которые будут готовиться к этим матчам. Дебютант там был только один – защитник австрийского ЛАСК Евгений Чеберко.
- Впоследствии из-за травмы Александра Зинченко в сборную вызвали полузащитника венгерского "Ференцвароша" Александра Зубкова. Для игрока это второй вызов в национальную команду, однако он до сих пор не дебютировал за главную команду.
- Еще одним дебютантом в главной команде является 18-летний защитник киевского "Динамо" Илья Забарный. Его тоже решили вызвать дополнительно.