Защитник Юхим Конопля получил дебютный вызов в национальную сборную Украины. Игрок "Десны" будет готовиться к матчам против Франции, Германии и Испании.

Юхим Конопля перед тем был вызван в молодежную сборную Украины. Однако главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко решил дать шанс молодому игроку проявить себя на уровне главной команды.

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Национальная сборная Украины соберется в понедельник, 5 октября, в Киеве. И сразу вылетит во Францию, где будет готовиться к товарищескому матчу против местной сборной 7 октября.

После матча команда отправится в Украину, где продолжит подготовку к двум матчам в рамках Лиги наций – против Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

Кто еще получил вызов в сборную Украины