Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал список из 28 игроков, которые будут готовиться к октябрьским матчам. Среди них есть и новичок главной команды.

Второй в этом году сбор национальная команда начнет 5 октября, сообщили в УАФ. На украинцев ожидают три подряд матча со сборными, которые выиграли три последних чемпионата мира – Францией, Германией и Испанией.

Примечательно Шовковский рассказал, покинет сборную Украины через выборы

Резервист и новичок

В списке вызванных футболистов – 28 игроков. Полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус попал в резервный список. И будет в основном составе, если травмируется кто-то из основных игроков.

Относительно новичка, то на этот раз такой только один. Это защитник Евгений Чеберко. Капитан молодежной сборной Украины этим летом перешел из луганской "Зари" в австрийский ЛАСК.

Состав сборной Украины

Вратари : Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо").

: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо"). Защитники : Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия ), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все – "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба – "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия ), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия). Полузащитники : Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия).

: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия). Нападающие : Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо"). Резерв: Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Планы сборной

Сборная Украины соберется 5 октября. И сразу отправится в Париж, где 7 октября на "Стад де Франс" в Сен-Дени сыграет товарищеский матч против действующих чемпионов мира сборной Франции.

Примечательно Сборная Украины сыграет перенесенный матч с Польшей: где и когда состоится игра

8 октября сборная Украины вернется в Киев. Здесь команда продолжит подготовку к матчам Лиги наций. 10 октября на НСК "Олимпийский" украинцы будут принимать сборную Германии. На 13 октября запланирован матч против сборной Испании на этом же стадионе.