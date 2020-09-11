Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о позиции нападающего в национальной команде.

В частности, Шевченко признался, почему нападающий "Десны" Александр Филиппов не получает вызов в национальную команду. Об этом Шевченко рассказал в интервью Виктору Вацко для YouTube-канала "Вацко Live".

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Чего не хватает Филиппову для попадания в сборную? Ему нужно играть в еврокубках в топ-3 клубов Украины. И играть постоянно на хорошем уровне. Я с уважением отношусь к Филиппову, и "Десна" провела очень хороший сезон, но я смотрю на конкуренцию, которая у него есть на этой позиции. Есть Яремчук, Мораес, Супряга,

– сказал Андрей Николаевич.

Также наставник поделился мнением о 20-летнем форварде "Динамо" Владиславе Супряге:

Супряга – это молодой, перспективный парень, которому еще нужно много работать. Я вижу материал в нем, который может прогрессировать, все зависит от него. У него есть все предпосылки, чтобы вырасти в хорошего футболиста: он выступает в топ-команде, как молодой игрок прогрессирует сейчас. Если он не остановится и будет идти дальше и дальше – конечно, у него есть хорошие шансы.

Что известно об Александре Филиппове

В минувшем сезоне Филиппов стал вторым лучшим бомбардиром УПЛ, забив 16 голов в 30 матчах. Форвард помог "Десне" впервые в истории выйти в Лигу Европы.

Черниговская команда стартует в третьем квалификационном раунде турнира, где сыграет против победителя пары "Кукеса" (Албания) – "Вольфсбург" (Германия).