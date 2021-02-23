Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не був учасником слухання CAS у справі матчу Швейцарія – Україна. Він не був включений в список учасників в останній момент.

Як вказує джерело, причина – щоб Шевченко не потрапив під перехресний вогонь.

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Спеціаліст перед цим прибув до Києва, де українська сторона брала участь в слуханні по справі в режимі онлайн.

Глава УАФ Андрій Павелко прокоментував події так:

Звичайно, Андрій Шевченко прилетів, щоб підтримати нашу позицію в цьому питанні. Він був весь час на зв'язку, ми були в контакті, листувалися. Ми тримали один одного в курсі подій, він дуже переживає. Він вважає, що буде справедливим зіграти цей матч. Жеребкування – це більш справедливе рішення для всіх сторін. Але ми зараз про неї не розмірковуємо, так як вважаємо, що є дати для проведення такого матчу. Ми чітко хочемо з'ясувати найсильнішого на футбольному полі.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький зазначив:

Наша мета – переграти матч в міжнародне вікно ФІФА. Якщо це не вдасться, визначити долю матчу жеребкуванням, як це передбачено регламентом. Скасування технічної поразки ми будемо розцінювати як нашу перемогу, незважаючи на можливий результат жеребкування.

Що відомо про технічну поразку збірної Україні