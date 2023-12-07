Игрок Ливерпуля обнажил задницу во время голевой атаки в матче АПЛ: видео курьезного момента

Трент Александер-Арнольд неудачно поправил шорты во время углового, но компенсировал это ассистом. В итоге мерсисайдцы без проблем одолели аутсайдера чемпионата.

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2

Голы: ван Дейк, 37, Собослаи, 90+4.

На этой неделе в АПЛ проходят матчи 15 тура сезона 2023-2024. Один из лидеров турнирной таблицы Ливерпуль отправился в гости к бесспорному аутсайдеру Шеффилду Юнайтеду, пишет 24 канал.

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Подопечные Юргена Клоппа уверенно контролировали игру, однако порадовали фанатов только двумя голами. Особенно смешным получился первый мяч, который мерсисайдцы провели под занавес первого тайма.

Александер-Арнольд пошел подавать угловой и решил поправить шорты. Впрочем, сделал это англичанин неудачно, обнажив свои ягодицы прямо на камеру.

Видео фейла Трента:

Впрочем эффективность не подвела, его подачу точно замкнул открывший счет Вирджил ван Дейк. Второй гол "красные" провели уже в компенсированное время. Нуньес выиграл мяч у игрока Шеффилда и нашел свободного Собослая. Венгр без проблем расстрелял ворота.

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Победа позволила Ливерпулю сохранить вторую позицию в турнирной таблице и оторваться от Манчестер Сити на 4 очка. Отставание от лидера Арсенала составляет два балла.

Видеообзор матча Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль: