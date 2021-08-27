Шахтеру предложили играть матчи Лиги чемпионов в Харькове

Донецкий Шахтер вновь может вернуться в Харьков на стадион "Металлист". "Горняки" получили предложение проводить там свои матчи Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер сумел пробиться через сито квалификации и попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Во время жеребьевки "оранжево-черные" попали в группу D, где их соперниками стали Интер, Реал и Шериф.

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Домашним стадионом Шахтера в этом сезоне является НСК "Олимпийский" в Киеве. Эту арену они делят с киевским Динамо. В прошлом сезоне команды проводили именно здесь матчи Лиги чемпионов и УПЛ.

Однако в этом сезоне Шахтер один из матчей квалификации Лиги чемпионов был вынужден провести в Харькове. Все потому, что за день до матча команды с Монако на НСК "Олимпийский" проходил праздничный концерт.

Сам матч в Харькове для Шахтера закончился положительно – команда сумела пройти Монако и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Хотя в основное время "горняки" и уступили.

Этим решили воспользоваться в харьковском футбольном клубе Металлист. Там предложили Шахтеру, чтобы команда свои матчи Лиги чемпионов проводила именно в Харькове.

"От имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем Шахтер сыграть на нашем стадионе все свои последующие еврокубковые матчи. "Металлист"– фартовый стадион! Полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам! А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят!", – говорится в сообщении на сайте Металлиста.

Однако стоит добавить, что Металлист – не единственная команда, которые свои матчи проводит на этом стадионе. Здесь также матчи УПЛ играет и Металлист 1925.

Последний свой домашний матч на ОСК "Металлист" Шахтер провел еще до введения карантина – 4 марта 2020 года против Днепр-1 в чемпионате Украины. Далее были гостевые матчи и перерыв в чемпионате. А после восстановления соревнований "горняки" окончательно перебрались на НСК "Олимпийский" в Киеве.